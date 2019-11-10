Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ve Yeni Matyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.



Maçı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok güzel coşkuyla desteklediler. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. İlk yarı bilhassa iyi oynadığımızı düşünüyorum. Top hakimiyetimizin olduğu bir bölümdü ilk devre. İkinci devreye gelince biraz daha topun Malatyaspor'da kalması bizi zaman zaman sıkıntıya soksa da defansif anlamda hiç pozisyon vermeyen bir Göztepe izledik. Bizim oyun anlayışımızı takıma yansıtmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Top hakimiyeti ve topun kalma süresi bizde olduğu sürece takımın daha iyi işler yapacağı ortada. İlk devreyi bitirdikten sonra ikinci yarıda bilhassa bir karambol esnasında duran toptan yediğimiz penaltı golü var. Bu bizim adımıza üzücü tabii ki. Onun sonrasında Gökhan Töre'nin pozisyonu var, şansımız yaver gitti. Takımın mücadelesinden ve zaman zaman oyun anlayışından memnunduk. Milli takım arasını iyi değerlendirip daha iyi futbol oynayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Taraftarlara iki takım adına da güzel bir futbol izletemedik"



Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Şahin de maç boyunca oyunun çok durduğuna dikkat çekerek, "Burada çok iyi oyundan bahsetmek isterdik ama maçın başında gol yeyince oyun çok fazla durdu. Biz içeride ve dışarıda futbol oynamaya çalışan ve galip gelmeye oynayan bir takımız. Oyunun durması bizim tempomuzu yakalamamızı biraz bozdu. Özellikle ilk yarı neredeyse oyun oynanmadı. Taraftarlara iki takım adına da güzel bir futbol izletemedik. Biz yine de bunlara rağmen hem penaltı pozisyonu hem de son dakikalarda Gökhan Töre'nin pozisyonu inanılmazdı. Maçı kazanacak pozisyonları yakaladık ama gol olmadı. Şimdi bir milli takım arasına giriyoruz, sakatlarımız ve cezalılarımız var. İnşallah onların da hepsi milli maçtan sonra aramıza katılacaktır. Fenerbahçe maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR