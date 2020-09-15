Süper Lig'de 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor