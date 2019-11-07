Son Dakika Haberleri: Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte Hakan Çinemre ve Yusuf Talum, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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