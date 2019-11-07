Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte Hakan Çinemre ve Yusuf Talum, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
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