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Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

22.06.2021 18:16
Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak, System.String[]

Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe A Takımı oyuncuları 28 Haziran Pazartesi günü İzmir'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek.

İlk çalışmalarına kentte başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip daha sonra 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Afyonkarahisar'daki çalışmalarını 18 Temmuz'da tamamlayacak olan İzmir temsilcisi, ikinci etap kampı için 21 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

A Takımı, Göztepe, Haziran, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak - Son Dakika Spor


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