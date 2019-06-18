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Göztepe yeni sezonda da Bornova Stadı'nda

19 dakika önce

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni yapılan statları için müteahhitlerin Aralık tarihini verse de kendilerini önümüzdeki sezonun tamamında Bornova'da oynayacak şekilde hazırladıklarını söyledi.

Göztepe yeni sezonda da Bornova Stadı'nda, System.String[]
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeni yapılan statları için müteahhitlerin Aralık tarihini verse de kendilerini önümüzdeki sezonun tamamında Bornova'da oynayacak şekilde hazırladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve CEO Özgür Gündoğan'ın da yer aldığı ziyarette, stat ve alt yapı konusunda birlikte yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Süper Lig'de üst üste üçüncü sezonlarını geçireceklerini hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Bunun en önemli sebeplerinden biri Bornova Belediyesi ile stat konusunda yaptığımız işbirliği. Play-off finalinde Eskişehirspor'u yenip Süper Lig'e çıktığımızda Bornova Belediyesi bize kucak açtı. Bornova Stadı'nı hızla büyüttük. Şimdi Bornova'da dördüncü yılımızı da dolduracağız. Göztepe'ye çok güzel bir stat yapıyoruz ama müteahhitler Aralık için tarih verse de biz 1 yıl daha Bornova'da oynayacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ'dan onu rica ettim. Biz kendi stadımıza geçtikten sonra Bornova Belediyesi - Göztepe işbirliği futbolun yanında sporun bütün amatör dallarında devam edecek. Birlikte yine çalışacağız" diye konuştu.

"Her zaman el ele olmalıyız"

Ziyaretinden dolayı Mehmet Sepil'e teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise "Kendisinin Göztepe'ye, İzmir ve Türk futboluna büyük katkıları oldu. Kendisi, son 5 yılda yaptıkları ile Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte heykeli dikilmesi gereken bir futbol adamı" dedi.

Mehmet Sepil, ziyaretin ardından Başkan İduğ'a Göztepe'nin 92. Yıl Almanağı ile isminin yazılı olduğu forma hediye etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Aralık, Mehmet Sepil, Bornova, Spor
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