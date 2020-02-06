Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor - Son Dakika Spor

Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor

6 saat önce

Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor.

Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor, System.String[]

Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor. Ayrıca, Portekizli file bekçisi Beto da ligin en iyi istatistiğe sahip kalecileri arasında yer alıyor.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Serdar Gürler ve Halil Akbunar, bu sezon gösterdikleri performansla adeta takımını sırtlıyor. Sarı kırmızılılar, 20 haftası geride kalan ligde toplamda 25 gol kaydederken, bu gollerin 14'ünde ise Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın katkısı var. Sezon başında İspanya'nın Huesca kulübünden kiralanan Serdar Gürler, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor. Halil Akbunar ise 4 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde Başakşehir'den kiralanan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu da 3 gol atarken yaptığı 5 asistle de takımında asist kralı durumunda bulunuyor. Göztepe'de ayrıca Alpaslan Öztürk'ün 3, Castro, Jerome, Berkan Emir ve Napoleoni'nin de 2 golü bulunuyor.


Beto'nun performansı üst düzeyde


20. hafta itibarıyla Göztepe'nin gol atmayan ancak bir o kadar da takımına puan kazandıran bir futbolcusu da Portekizli kaleci Beto. Tecrübeli file bekçisi, maç başına 2,5 oranında kurtarış yaparken kalesine gelen şutların yüzde 69'unu kurtardı. Beto, takımıyla sahaya çıktığı 6 lig maçına kalesini gole kapatarak ligde bu alanda Muslera'dan sonra ikinci durumda bulunuyor. 38 yaşındaki kaleci, bu sezonun ilk yarısında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görerek takımını iç sahada oynadığı Kayserispor maçında yalnız bırakmıştı.


Beto ayrıca, geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve takımının Çaykur Rizespor'la oynayacağı 21. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek. - İZMİR

Serdar Gürler, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nihat Özdemir: VAR kayıtları açıklanamaz! Beşiktaş'ın itirazları inceleniyor
Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]