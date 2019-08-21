Son Dakika Haberleri: Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde
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Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde

1 saat önce

Göztepe Spor Kulübü yöneticileri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında tahrip olan bölgelerde inceleme yaptı.

Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde, System.String[]

Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticileri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında tahrip olan bölgelerde inceleme yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktörü Tamer Tuna ve yöneticilerinin yangın bölgesini ziyaret ederek bilgi aldığı ve belediye yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ormansız bir yurt vatan değildir." sloganıyla yangında zarar gören alanın yeşillendirilmesi için iş birliği çağrısı yapılarak kulübün bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğu mesajı da aktarıldı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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