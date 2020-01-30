Göztepe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmana Wallace Reis ve Zlatko Tripic sakatlıklarından dolayı katılmadı. Futbolcular yağmur altında Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.

Antrenman öncesinde Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Castro, Beşiktaş maçının kendileri için geride kaldığını, Yukatel Denizlispor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Denizli deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandıkların aktaran Castro, "Bornova Stadı'nda 'harika' olan atmosferimiz yeni stadımızla 'mükemmel' oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla, hak ettiğimiz sonuçla bitti. Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor'un karşısına çıkacağız. Bu maç da en Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanında galibiyetle döneceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Castro, sezon başında yedek kaldığını ardından performansını yukarıya çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe'ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."