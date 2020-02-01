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Göztepe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
6 saat önce
Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hız ve çeviklik çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Antrenman duran top çalışması ile tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Wallace Reis takımdan ayrı çalıştı.
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