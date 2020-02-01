Göztepe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hız ve çeviklik çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Antrenman duran top çalışması ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi devam eden Wallace Reis takımdan ayrı çalıştı.