Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel sözleşme imzaladı
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 17 yaşındaki Yusuf Talum'u profesyonel yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:16 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 17 yaşındaki Yusuf Talum'u profesyonel yaptı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sezon başından bu yana A takımla antrenmanlara katılan Yusuf Talum ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Kuşadası Trabzon
Gençlikspor'da başlayan ve daha sonra Göztepe'ye transfer olan orta saha oyuncusu Yusuf Talum, 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarıyla çıktığı 65 maçta 18 gole imza attı. Genç oyuncu 1 kez de 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.
Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor Bursaspor futbolcu fabrikası gibi! 7,6 milyon euroluk gelir Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladığını resmen açıkladı