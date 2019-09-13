Göztepe zafere inanıyor

Süper Lig'de ilk 3 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilip, Yukatel Denizlispor'la berabere kalan düşme hattındaki Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için galibiyet yemini etti. Sezona çok kötü başlayıp gol dahi atamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna, milli arada takımı en iyi şekilde karşılaşmaya hazırlarken, Başkan Mehmet Sepil de futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmadı. Sürekli Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yöneticilerle idmanları takip eden Sepil'in hem teknik ekibe hem de oyunculara moral aşıladığı vurgulandı.

İKİ EKSİK BULUNUYOR

Bu süreçte Mossoro, Napoleoni ve Atınç'ı transfer eden Göztepe'de tüm oyuncuların idman eksikliklerini kapattığı vurgulandı. Yeni futbolcuların gelmesiyle oyun sistemini belirleyen Tamer Tuna'nın da sürekli motivasyon toplantıları gerçekleştirdiği ifade edildi. Ligde 3 müsabakada 7 puan toplayan Çaykur Rizespor'u yenecek güçte olduklarını futbolcularına ileten genç teknik adamın, "Taraftarımızı yeterince üzdük. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Sizin yeteneğinize de kalitenize de güvenim tam. Elbette kolay maça çıkmayacağız. Ancak kimse mağlup edilemez değildir. Sizlere inancım sonsuz" gibi cümleler kurduğu kaydedildi. Göztepe'de Çaykur Rizespor sınavı öncesi golcü Jerome ve stoper Reis'in sakatlıkları sürüyor.