Göztepe zincir kırma peşinde

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçını kazandıktan sonra oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen Göztepe, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Alpaslan yine görev yapamayacak. Lige Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek başladıktan sonra son 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Göz-Göz, 6 haftada 7 puan topladı.

Erzurumspor da sarı-kırmızılılarla aynı puanda. Ligde son maçını 23 Ekim'de Kasımpaşa deplasmanında oynayıp sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Göztepe'nin, 31 Ekim'de evinde Aytemiz Alanyaspor'la oynaması gereken mücadele, 1 gün önce İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Süper Lig'de rakibiyle 2018-2019 sezonunda 2 kez karşılaşan Göztepe, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe, o sezon Erzurum'a deplasmanda 2-1, İzmir'de ise 1-0 mağlup olmuştu.

GÖZTEPE MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can - Gassama, Atınç, Mihojevic, Burekovic, Poko, Soner, Guilherme, Tripic, Halil, Ideye