Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la yarın İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında yarın saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.