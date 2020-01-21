Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek

15 dakika önce

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la yarın İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la yarın İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Geçen hafta kupada Antalyaspor'a 4-3 yenilen, Süper Lig'de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında yarın saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Göztepe, 4-3'e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Parkta eşini vuran adam, polisin gelmesini bekledi
(Özel) Hatır için şirket devraldı, hapse girdi Beşiktaş, sezon sonunda Loris Karius'un sözleşmesini uzatmayacak Arda Turan transferinin bugün açıklanması bekleniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 11:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]