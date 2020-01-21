Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk ile Wallace Reis takımdan ayrı çalıştı.

İlk müsabakada Antalyaspor'a 4-3 mağlup olan Göztepe, rakibiyle yarın saat 17.00'de hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabakada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.