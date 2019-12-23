Göztepe zirvedekilere acımadı - Son Dakika
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Göztepe zirvedekilere acımadı

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü.

Göztepe zirvedekilere acımadı, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tekrar tırmanışa geçen Göztepe bu sezon sıralamada üzerinde yer alan takımlara kök söktürdü. Sarı-kırmızılılar zirve yarışı veren Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan 11 puan toplamayı başardı. İlk yarıda Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray'ı yenen Göz-Göz, Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı.

Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda yenerek rakiplerine bu sezon ilk kez evlerinde mağlubiyet üzüntüsü yaşattı. İki müsabakayı da 1-0'lık skorlarla kazanan Göztepe, gözünü bu hafta lider Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. İlk yarının son maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda güçlü rakibine konuk olacak Göztepe'de moraller tavan yaparken, camia yine galibiyete kilitlendi.

TAKVİYE YAPACAK

YENİ stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında taşınmaya hazırlanan Göztepe, hedefini genişleterek Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Sivasspor deplasmanında kaza yapmak istemeyen Göztepe'de transfer çalışmalarının da vakit kaybetmeden başlayacağı bildirildi. İkinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Göztepe'de yönetimin en az 3 takviye yapacağı ifade edildi.


Galatasaray, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:38 Kaynak: DHA
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