Göztepe zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor - Son Dakika

Göztepe zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor

17.11.2020 10:44
Göztepe zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor, System.String[]

Göztepe, 22 gün içinde oynayacağı 6 resmi maçtan en iyi puanı toplayarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Göztepe, 22 gün içinde oynayacağı 6 resmi maçtan en iyi puanı toplayarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, sonrasında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü görmemişti. Ligde 8 puanla 14. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın ligin 7. haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı da İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında ertelenmişti. İzmir temsilcisi, kötü gidişatı tersine çevirmek için lige verilen milli maç arasını beklemeye başlamıştı. Milli takıma giden Poko ve kaleci İrfan Can Eğribayat gibi oyuncularından yoksun şekilde antrenmanlarına devam eden Göztepe'de, tedavilerine devam edilen Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Gassama, Brown Ideye ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

Hedef en iyi puanı çıkarmak

22 gün içerisinde 5'i Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maça çıkacak olan sarı kırmızılı takım, eksik kadrosuna rağmen hazırlıklarını devam etti. Milli maçların sona ermesiyle birlikte Poko ve kaleci İrfancan'a da kavuşacak olan Göztepe, 6 maçlık süreçte en iyi puanı alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Göztepe, 22 Kasım'da sahasında Ankaragücü ile, 30 Kasım'da deplasmanda Sivasspor ile, 5 Aralık'ta sahasında Kayserispor ve 9 Aralık'ta yine sahasında Alanyaspor ile oynayacak. İzmir temsilcisi 13 Aralık'ta ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 26 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kırklarelispor ile sahasında karşılaşacak. - İZMİR

Göztepe zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor - Son Dakika Spor


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