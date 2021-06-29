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Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi

29.06.2021 19:03
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2021-22 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2021-22 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. İzmir ekibinde teknik direktör Ünal Karaman'a antrenman öncesi sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Deneyimli teknik adam 56'ncı yaş gününü futbolcular, personel ve taraftarlarla kutladı. Karaman'a pasta hazırlanırken, tüm takım ve tesise gelenler Ünal Karaman'a iyi dileklerini iletti. Taraftarlar da çalışmadan önce kurban kesip, tezahüratlarla takıma destek verdi.

Göztepe'nin deneyimli golcüsü Adis Jahovic, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'dan transfer edilen Makedon oyuncu, "Burası benim yuvam, ailem. 3 sene ayrı kaldıktan sonra yeniden Göztepe'ye gelmekten dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"İYİ PERFORMANS SERGİLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"Yeni sezon için görüşlerini bildiren deneyimli futbolcu, "Buraya 2016 yılında geldim ve 1.5 sene futbol oynadım. Profesyonellik gereği ayrıldım. Takım arkadaşlarımla birlikte inşallah çok iyi çalışacağım. İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız" dedi. "TARAFTARLARLA BİRLİKTE OLMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGU"Jahovic, Göztepe'de ilk forma giydiği dönemde maçlarını Atatürk Stadı ve Doğanlar Stadı'nda oynadıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:  "O dönem Gürsel Aksel Stadı'nın projesini gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra takımdan ayrıldım ama geldikten sonra bu muhteşem stada çıktım. Ancak taraftarımız olmadığı için her şey yüzde yüz değildi. Onlar bizim için çok önemli. Bizim için sahada 12'nci adam görevini görüyorlar. Onlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Umarım geri gelirler ve onlarla o güzel günleri tekrar yaşarız.""GÖZTEPE TARAFTARI TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Göztepe'den ilk ayrıldığı dönemin duygusal bir süreç olduğunu belirten Jahovic, "3 sene sonra geri döndüm. Ben ve ailem Göztepe taraftarını çok özlemiştik. Göztepe taraftarı Türkiye'nin en iyisi. Umarım en kısa zamanda onlarla buluşuruz." diye konuştu.

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi
Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'a doğum günü sürprizi - Son Dakika Spor


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