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Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti.
Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi.
Evinde bisiklet süren Castro, "Herkese merhabalar. Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Biz de antrenmanlara devam ediyoruz, çok iyiyiz. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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