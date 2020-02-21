Göztepeli futbolcu Titi: "Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli futbolcu Titi: 'Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız' - Son Dakika Spor

Göztepeli futbolcu Titi: "Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız"

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi, takım olarak daha üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi.

Göztepeli futbolcu Titi:

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi, takım olarak daha üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi.

Titi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gaziantep FK ile yarın zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Titi, "Taraftarımızın önünde çok önemli bir maç oynayacağız. Umuyorum ki galibiyet alıp puan toplamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Titi, 4 yıldır Türkiye'de olduğunu ve Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle ligin ikinci yarısının ne kadar mücadeleci, zorlu geçeceğini çok çok iyi biliyorum. Umuyorum ikinci yarıda iyi şekilde devam edip, topladığımız en fazla puanı toplayıp Göztepe'yi daha yukarılara taşımaya çalışacağız."

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk karşılaşma olan Beşiktaş maçında müthiş bir atmosfer olduğunu kaydeden Titi, "Belki kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Umuyoruz ki Gaziantep FK maçında da aynı şey olacak. Taraftarlarımız gelecek, destekleyecekler. Aynı atmosferde, aynı havada, aynı mücadeleyle çok çok iyi sonuçla sahadan ayrılmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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