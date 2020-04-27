Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı - Son Dakika Spor

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

6 saat önce

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı, System.String[]

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.


Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.


Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.


Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi



Urla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 08:58 

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