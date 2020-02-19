Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika Spor

Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu

7 saat önce

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de futbolculardan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu öğrencilerle buluştu.

Göztepeli futbolcular öğrencilerle buluştu, System.String[]

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe'de futbolculardan Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu öğrencilerle buluştu.

"Göztepe Sevgisi Aşılıyoruz" projesi kapsamında Menderes Gazi İlkokulu'na gelen futbolculara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin son bölümünde Halil, Serdar ve Soner'in katkılarıyla alınan Göztepe setleri öğrencilere dağıtıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.


Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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