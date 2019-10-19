Son Dakika Haberleri: Göztepeli futbolculardan asker selamı
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Göztepeli futbolculardan asker selamı

41 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Göztepe mücadelesinde sarı-kırmızılı takım adına beraberlik golünü atan Soner Aydoğdu ve arkadaşları, gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşadı.

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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Göztepe mücadelesinde sarı-kırmızılı takım adına beraberlik golünü atan Soner Aydoğdu ve arkadaşları, gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşadı.


Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Göztepe müsabakasında Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Mücadelenin 64. dakikasında Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'nun attığı beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerde bulunan Türk bayrağına dönerek asker selamı verdi. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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