Göztepeli Halil Akbunar: Milli formaya asla küsmem, orası hizmet yeridir

Göztepe'nin geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu Halil Akbunar, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifdalerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" yorumunu yaptı.

Öte yandan Halil için Galatasaray'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Başkan Mehmet Sepil'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.

- İzmir