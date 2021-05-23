Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme - Son Dakika

Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme

23.05.2021 13:23
Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in görevini bırakmasının yankıları sürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in görevini bırakmasının yankıları sürüyor. Göztepeli İşadamları Derneği, Başkan Sepil'e görevde kalması için çağrıda bulunurken, Gürsel Aksel Stadı'na, "Elini elimizden çekme" yazılı dev bir pankart astı. İşadamları Derneği, Sepil'in Türk futbolu için büyük değer olduğunu belirterek, "Değerli Başkanımız Mehmet Sepil yayınladığı mesaj ile yeni bir sürecin haberini vererek, Göztepe mücadelesinin daha arka saflarında yer almak istediğini açıklamıştır. Türkiye futbol camiasının tüm bileşenlerde meydana gelen kültürel erezyon, kanun tanımazlık, etik ve ahlaktan yoksun davranışlar maalesef bu sistem içinde vizyonuyla, profesyonelliğiyle, samimiyatiyle öne çıkan değerli başkanımızı bizden koparmak üzeredir. Değerli başkanımız Türk futbolu içerisinde kendisine gelen ricaları geri çevirmeden mesleki ve insani bilgi ve birikimini kullanabileceği alanlarda görevler üstlenmiş, Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış ve şu gün bile yayın hakları ile ilgili görüşmeleri yürüten komisyonda yer almaktadır. Herkesin gördüğünü Sayın Mehmet Sepil de görmüştür. Temel ayarlarında sorunlar olan bir düzeni bir veya birkaç kişi düzeltememektedir. Göztepe başkanlığını üstlendiği günden bu yana yapmak istediği her projede ihtiyacı olduğu her süreçte kulübümüz ve başkanımız olabildiğince yalnız bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

Göztepeli İşadamları Derneği, Başkan Sepil'in aldığı her kararın arkasında duracaklarını da ifade etti. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göztepemiz ve İzmir için yaptığınız tüm çalışmaların, emeklerin değeri bilinmektedir. Türkiye'de bazen, 'Hayır' kelimesinin kullanılmadığının farkındayız. Uğradığınız haksızlıkları kabul etmiyoruz. En az siz kadar üzgün, en siz kadar hayal kırıklığı içindeyiz. Gelecek süreç ne getirirse getirsin, size desteğimiz ve inancımız değişmeyecektir. Her şeyden önce hizmet edilen kulüp şanlı şerefli Göztepemizdir. Göztüepemize hizmet eden, uğruna maddi ve manevi emek veren hele ki başkanlık onurunu üstlenmiş herkes ölümsüzdür. Göztepe'nin menfaatlerini önde tutarak hareket ettiniz, yine öyle olacağını adımız gibi biliyoruz. Bu bir veda metni değildir. Göztepe'nin mücadelesini arttırarak devam etmeniz yönünde hem size, hem yönetim kadromuza, hem Göztepeliler'e açık bir çağrı, bu şehrin yöneticilerine ise bir uyarıdır. Sayın Mehmet Sepil, sizi hedeflerinizi camiamızla bütünleştirecek bir yönetim anlayışıyla mücadelenin dozunu arttırmaya davet ediyor, yüzünüzü düşürmeyeceğimize dair söz veriyoruz."

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI TEKİN'E TEPKİ

Göztepeli İşadamları Derneği, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e de tepki gösterdi. Daha önce Torbalı'da tahsis edilen araziye altyapı tesisi kurmayı planlayan Göztepe için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in, "100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu" açıklamasını talihsiz bulduklarını ifade eden dernek, "İzmir ve Torbalı için böylesine sığ, popülist, deyim yerindeyse bel altı bir yaklaşımı üzülerek izliyoruz. Göztepe'nin birilerinin ekmeğini çalacağı ama çalamadığı gibi saçma sapan bir argümanla açıklamalarda bulunması siyasi görüşü farketmeksizin tüm Göztepelileri oldukça üzmüştür. Bölge gençliği ve çocuklarımız için çok büyük bir projenin yapılacağı, Türk sporunda yıldızı parlayan bir Torbalı olmak yerine vatandaş-spor kulübü çekiştirmesi yaratmak istemesi kabul edilemez. Göztepeliler vatandaş değil midir? Göztepeliler vergi ödemiyor mu? Göztepeliler Torbalı'da yaşamıyor mu? Bu kente katma değer sağlamıyor mu? En hafif tabirle talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Pırıl pırıl genç fidanlar yetiştirmek yerine, arpa, buğday yetiştirme vizyonu ile ne kadar yol ilerlenebilir? Herkesin oturup bunu düşünmesi gerekir" açıklamasında bulundu.


Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme
Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme
Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme
Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme
Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Sepil, Torbalı, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
13:39 Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı
13:35 Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
12:46 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz         
13:59
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor         
13:42
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti         
12:10
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş         
11:53
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı         
07:39
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 14:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepeli İşadamları Derneği'nden Sepil'e çağrı: Elini, elimizden çekme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement