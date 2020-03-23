Göztepeli kaleci Beto'dan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli kaleci Beto'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Göztepeli kaleci Beto'dan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan durumun kısa sürede düzeleceğini ve taraftarlarla statta tekrar buluşacaklarını bildirdi.

Göztepeli kaleci Beto'dan

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan durumun kısa sürede düzeleceğini ve taraftarlarla statta tekrar buluşacaklarını bildirdi.

Beto, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten etkilenmemek için aile olarak evlerinde olduklarını belirtti.

Antrenmanlarına günlük olarak kulübün verdiği program doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Beto, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın, güvende kalın. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve stadımızda buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Twitter, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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