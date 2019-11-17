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Göztepeli Naim

6 saat önce

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak 22 Kasım'da vizyona girecek filmde 2 yıl önce hayatını kaybeden Cep Herkülü lakaplı sporcumuzu canlandıran 19 yaşındaki Eck, fırsat buldukça Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye tribünden destek veriyor.

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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak 22 Kasım'da vizyona girecek filmde 2 yıl önce hayatını kaybeden Cep Herkülü lakaplı sporcumuzu canlandıran 19 yaşındaki Eck, fırsat buldukça Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye tribünden destek veriyor.


Hollandalı baba ve Türk annenin çocuğu olarak 2000 yılında Amsterdam'da dünyaya gelen Hayat Van Eck, 6 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. Narlıdere'de oturan genç aktör, sıkı bir Göztepe taraftarı olarak biliniyor.


Sarı-kırmızılıların tribün liderlerinden İsmail Kocaoğlu'nun oğlu olan ünlü aktör Rıza Kocaoğlu ve rapçi Ben Fero da Göztepeli kimlikleriyle tanınıyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:03 
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