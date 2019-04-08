Son Dakika Haberleri: Göztepeli Oyuncular ile Taraftarlar Maç Çıkışı Kapıştı

Göztepeli Oyuncular ile Taraftarlar Maç Çıkışı Kapıştı

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara alan Göztepe'de kavga şoku yaşanıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara alan Göztepe'de kavga şoku yaşanıyor. Maçın ardından oyuncular ve kendilerine tepki gösteren taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Akhisarspor'a tek golle kaybederek haftayı puansız kapatan Göztepe, maçın üzüntüsünü atlatamamışken başka bir olayla sarsıldı. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında futbolcular ile tepki gösteren taraftarlar arasında arbede yaşandı. İddiaya göre bazı taraftarlar, maçın ardından kendi aracıyla stadı terk eden Halil Akbunar'ın aracının önünü keserek sözlü tepkide bulundu. Bunun üzerine Halil Akbunar ve araçtakiler aşağıya inince iki grup arasında arbede yaşandı. Takım otobüsünde bulunan Alpaslan Öztürk'ün de aşağıya inerek olaya müdahil olduğu kamera kayıtlarına yansıdı. Olayları gören Teknik Direktör Tamer Tuna ve İdari Menajer İlhan Şahin ortalığı yatıştırırken, bir taraftar yere düştü. Halil Akbunar'ın olay yerinden ayrılmasının ardından gözyaşları döken bir taraftarı Teknik Direktör Tamer Tuna teselli etti. Yaşanan arbede sebebiyle takım otobüsü uzun süre stadyumdan ayrılamadı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Akhisarspor'a kaybederek ligde kalma yarışında büyük bir yara alan ve karşılaşmanın ardından yaşanan olayla sarsılan Göztepe'de sıkı yönetim ilan edildi. Alınan skordan dolayı oldukça kızgın olduğu öğrenilen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, tesisleri ziyaretçilere kapattığı bildirildi. Alınan mağlubiyetten dolayı yönetimin de oyunculara para cezası verebileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar sahasında Akhisarspor'a kaybederek haftalar sonra küme düşme hattından çıkma şansını yitirmişti.

Göztepe ligde oynadığı 27 karşılaşma sonucu elde ettiği 27 puanla 16. basamakta yer alıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

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