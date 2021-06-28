Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama

Göztepe'nin milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan ve milli yelkencisi Medine Havva Tatlıcan, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Japonya'da 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları öncesi Katar'daki Doha Dünya Kupası'nda paralel barda altın madalya kazanan Göztepeli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu dahil son 4 büyük uluslararası organizasyondan birincilikle döndü. İzmir ekibinin bir diğer sporcu milli yelkenci Medine Havva Tatlıcan ise İspanya'da düzenlenen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde ikinci olarak ülkemize bu kategoride Avrupa'da tarihinin en iyi derecesini getirdi. Şampiyon sporcular İzmir'e dönüşte havalimanında coşku ile karşılandı.