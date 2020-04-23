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Göztepeli Serdar'dan çocuklarıyla 23 Nisan mesajı
6 saat önce
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğlu Aslan ve kızı Hayal'le kutladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğlu Aslan ve kızı Hayal'le kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılına özel olarak evinin bahçesinde çocuklarıyla video çeken Serdar, oğluyla birlikte "23 Nisan Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" mesajını gönderdi.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:13 Kaynak: DHA
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