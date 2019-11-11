Son Dakika Haberleri: Göztepeli Serdar Gürler isyan etti
Son Dakika Spor Göztepeli Serdar Gürler isyan etti

Göztepeli Serdar Gürler isyan etti

6 saat önce

1-1 biten Göztepe-Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alarak oyundan çıkan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından ayağının durumunu paylaşarak isyan etti.

Göztepeli Serdar Gürler isyan etti, System.String[]

1-1 biten Göztepe- Yeni Malatyaspor maçında ayağına darbe alarak oyundan çıkan Serdar Gürler, sosyal medya hesabından ayağının durumunu paylaşarak isyan etti.


Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararların tartışıldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Serdar Gürler, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede ayağına darbe alarak yerde kalmıştı. Saha içine giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ayağa kalkan Serdar Gürler, sekerek oyun alanını terk etmişti. Gürler'e müdahalede bulunan Yeni Malatyasporlu Hadebe ise sarı kartla cezalandırılmıştı.


Serdar Gürler sosyal medyadan isyan etti


Maçtan sonraysa Serdar Gürler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında bacağının son halinin göründüğü fotoğrafa yer veren Gürler, "Kırılmadı ya galiba ondan vermedi" sözleriyle rakibine kırmızı kart verilmemesine isyan etti. Maçta bulunduğu süre boyunca takımının geliştirdiği ataklarda büyük pay sahibi olan Gürler'in, oyundan çıkmasından sonra topa Yeni Malatyaspor hakim olmuş ve kazanılan penaltıyla beraber skor 1-1'e gelmişti. - İZMİR

Yeni Malatyaspor, Serdar Gürler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepeli Serdar Gürler isyan etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]