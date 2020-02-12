Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu - Son Dakika Spor

Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'ye bu sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir'den transfer olup 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.

Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'ye bu sezonun ilk yarısında Medipol Başakşehir'den transfer olup 3 gol, 5 asistle ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Soner Aydoğdu, başarılı performansının altında takım oyununun olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta da ilk 11'de görev alarak istikrarlı bir görüntü çizen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezonun ikinci yarısında oynadığımız 3 maçta topladığımız 7 puan fena değil. İyi çalışıyoruz, iyi oynuyoruz ve iyi gidiyoruz. Oynadıkça formumu yakalıyorum. Skora katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Sadece ben değil takım olarak iyi oynuyoruz. Aldığımız skorlarda tüm takım arkadaşlarımın faydası var" dedi.

Kötü hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelemeyen Çaykur Rizespor'la ligde oynamaları gereken maçın ertelenmesi üzerine deplasmanda yapacakları İttifak Holding Konyaspor müsabakasına hazırlandıklarını hatırlatan Soner, "Bu haftayı boş geçtik. Bizim için milli takım arası gibi oldu. Ligde iyi bir süreç geçiriyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Konyaspor hoca değişikliğine gitti, reaksiyon ve direniş göstereceklerdir. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunu, kendi futbolumuzu oynayıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Göz-Göz'de sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Beto da Rize maçı ertelenince sarı kart cezasını Konyaspor önünde çekecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Soner Aydoğdu röportaj

İdman detay görüntü

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,


Soner Aydoğdu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi
Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:08:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepeli Soner Aydoğdu: Başarımın sırrı takım oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]