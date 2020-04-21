Göztepeli Soner Aydoğdu'dan 'tatlı' mesajlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepeli Soner Aydoğdu'dan 'tatlı' mesajlar - Son Dakika Spor

Göztepeli Soner Aydoğdu'dan 'tatlı' mesajlar

6 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle evde kaldığı günlerde şekerpare tatlısı yapıp taraftara mesajlar gönderdi.

Göztepeli Soner Aydoğdu'dan 'tatlı' mesajlar, System.String[]
SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle evde kaldığı günlerde şekerpare tatlısı yapıp taraftara mesajlar gönderdi. Şu an dünya ve ülke olarak virüsle mücadele edildiğini belirten Soner, "Zor bir süreçteyiz. Bu dönemde mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyoruz. Market ihtiyacı olmadığı sürece dışarıya çıkmıyorum. Herkes mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürsün, bu süreci atlatacağız" dedi.

"STADIMIZA DOYAMADIK"

Göztepeli taraftarlara seslenen Soner, "Biliyorum ki onlar bizi çok özledi, biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa sürede muhteşem stadımızda buluşacağız. O anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadımıza doyamadık. Güzel bir açılış yaptık. Ondan sonra aksilikler meydana geldi. Çaykur Rizespor maçı ertelendi, seyircisiz oynandı. Şimdi de koronavirüs çıktı. Bu salgını atlatıp taraftarımıza kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

"YEMEK YAPMAYI ÖĞRENDİM"

Evde günlerinin yoğun geçtiğini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki orta saha şunları söyledi:

"Bu arada geç yatıp geç kalkıyorum. Normal sezonda erken yatıp erken kalkardım. Ancak idman olmadığı için geç yatıp kalkmaya alıştım şu süreçte. Çocuklarla vakit geçiriyorum. Onlarla etkinlikler yapıyorum. Ara ara yemekler yapıyorum. Elimden geldiğince yemekler, tatlılar yapıp zaman geçiriyorum. Güzel oluyor, yemek yapmayı öğrendim. Umarım salgın bir an önce biter."


- İzmir
Soner Aydoğdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:44 Kaynak: DHA

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