Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti

Göztepe Kulübü sporcuları Menderes Şopengazi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, cimnastik, futbol, hentbol, voleybol ve rüzgar sporcuları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileriyle Menderes Şopengazi Hayvan Barınağındaki hayvanlara mama götürdü.

Hayvanları besleyen sporcular onlarla ilgilendi.

Ziyarette milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, futbolcular İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Zlatko Tripic, hentbolcular Egemen Akarsu, Efe Ertekin, Mecit Can Yeşilpınar ve Yiğit Yaşar Kocaarslan, voleybolcular Nehir Kurtulan ve Selcan Parta ile rüzgar sörfü sporcusu Duru Kutluoğlu yer aldı.