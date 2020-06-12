Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı - Son Dakika

Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı

Göztepeli taraftarlar, Göztepe'nin 95. kuruluş yıl dönümünü her yıl olduğu gibi Eserkent'ten kutlamaya başladı.

Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı, System.String[]

Göztepeli taraftarlar, Göztepe'nin 95. kuruluş yıl dönümünü her yıl olduğu gibi Eserkent'ten kutlamaya başladı. Korona virüs salgını sebebiyle taraftarlar evlerinin balkonlarından meşaleler yakarak tezahürat yaptı.

14 Haziran 1925 tarihinde kurulan Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde 95. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ancak Göztepeli taraftarlar kulüplerinin kuruluşunu her yıl olduğu gibi 11 Haziran tarihinde kutlamaya başladı. Karabağlar ilçesinde bulunan Eserkent Semti'nde yapılan kutlamalarda sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, korona virüs önlemleri sebebiyle meşalelerini evlerinin balkonlarından yaktı. Meşalelerle geceyi aydınlatan taraftarlar, havai fişek gösterisi yaparken yaptıkları tezahüratlarla da kutlamalarını sürdürdü. Kutlamalar 14 Haziran'a kadar İzmir'in diğer semtlerinde de devam edecek. - İZMİR

Koronavirüs, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı         
15:35
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı         
15:18
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu         
15:14
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı         
15:14
Bilim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Üyesi, "Sıcaklar virüsü engellemiyor" deyip ikinci dalganın yaşandığı Diyarbakır'ı örnek gösterdi         
15:14
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı         
15:09
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı         
15:01
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti         
15:00
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?         
14:56
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz         
14:53
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi         
14:49
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı         
14:37
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi         
14:30
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 17:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepeli taraftarlar 95. yıl kutlamalarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]