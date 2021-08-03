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Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli - Son Dakika

Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli

03.08.2021 01:13

Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli 'Göztepe taraftarı yanında' sloganıyla Marmaris ve Bodrum'a yardım eli uzattılar Göztepe Spor Kulübü taraftarları, iş adamları, dernekler, taraftar grupları ve vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerinin...

Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli

'Göztepe taraftarı yanında' sloganıyla Marmaris ve Bodrum'a yardım eli uzattılar

İZMİR - Göztepe Spor Kulübü taraftarları, iş adamları, dernekler, taraftar grupları ve vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yangınla mücadele kullanılacak onlarca malzemeler ile birlikte, İzmir'den orman yangınlarının devam ettiği Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki vatandaşlara destek sağlamak için yola çıktı.

Türkiye peş peşe meydana gelen orman yangıları ile mücadele ederken, yurdun dört bir yanından da yangın bölgesinde bulunan vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda; Göztepe Spor Kulübü taraftarları, akşam saatlerinde Gürsel Aksel Stadı'nda bir araya gelerek, Marmaris ve Bodrum'daki yangınlardan etkilenen vatandaşlara destek sağlamak için iş adamları, dernekler ve taraftar gruplarınca kendilerine ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerini ve yangınla mücadelede kullanılacak onlarca araç gereci İzmir Büyükşehir Belediyesi kamyonuna yüklediler.

"Göztepe taraftarı yanında" sloganıyla yola çıktılar

Göztepe Spor Kulübü taraftarları olarak, İzmir depreminde göstermiş oldukları çabadan sonra aynı hassasiyetle orman yangınlarında da çaba gösterebileceklerini düşündükleri ifade eden organizasyon koordinatörü Zeynep Mengioğlu, "Yaptığımız duyurular neticesinde vatandaşlarımız bizlere güvendiler ve malzeme yardımlarında bulundular. Bölgede bulunan ekiplerimiz; teknik malzemeye ihtiyaç olduğuna yönelik bizlere bilgiler verdiler ve şu an yapmış olduğumuz organizasyon ile ilk parti yardım malzemelerimiz 'Göztepe taraftarı yanında' sloganıyla yola çıkıyor. Bodrum'a insan ihtiyacı olmadığı için onlara teknik malzeme gönderiyoruz. Marmaris'e ise insan ihtiyacı da olduğu için 50 kişilik taraftar grubu buradan yola çıkacak ve önceden bölgeye giden taraftarlarımız ile birlikte toplam da 150 kişi olarak bölgede olacağız. Çoğunlukla yangına müdahale edebilecek malzemelere ihtiyaç olduğuna yönelik talepler geldiği için jeneratör, testere, maske, yanmaz ayakkabı, eldivenler, hayvanlar için mama, yanık kremi ile temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kamyonumuz birazdan yola çıkacak" dedi

"Kısa sürede yaralarımızı saracağız"

Yardım organizasyonu taraftarlar sorumlusu Ramazan Harmancı ise, ülkemizi saran ve ciğerlerimizi yakan yangın felaketleri sonrası Göztepe Spor Kulübü taraftarları olarak bir birliktelik sağladıklarını belirtti. Harmancı, "Yaralarımız var üzülüyoruz ama bölgelerden gelen haberler doğrultusunda da arkadaşlarım, grup temsilcileri, Göztepeli iş adamları ve gönüllü vatandaşlarımız ile birlikte ciddi bir oluşumun içerisine girdik. 2 otobüs taraftarımız ve bir minibüs bugün öğlen saatlerinde yola çıkmıştı. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçları alana oluşturmak için kendimize belirlediğimiz bir sorumluluk var. Bunun için yola çıkacağız ve buradan diğer tribüncü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz oraya kulübümüzün destekleriyle resmi bir organizasyon olmadan gidiyoruz ve taraftar dernekleri olarak hareket ediyoruz. Buradan tekrardan ülkeme geçmiş olsun diyorum ve umarım kısa sürede vatandaşlar olarak yaralımızı saracağız" diye konuştu.

Taraftar temsilcisi Aziz Yalçın (38), Göztepe taraftarları olarak gece saatlerinde Marmaris'e gitmek için yola çıkacaklarını ve oradaki halkın acılarını paylaştıklarını ifade ederken, Bodrum sorumlusu Gürkan Beyazgül ise, Muğla'da buluşacakları Bodrum tayfası ile Bodrum'daki vatandaşlara yardım malzemelerini ulaştıracaklarını söyledi.

Öte yandan taraftarlar, Konak Belediyesi tarafından Muğla'ya gitmeleri için tahsis edilen otobüse de yükledikleri malzemelerin ardından yola çıktılar.

Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli
Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli

Marmaris, Göztepe, Bodrum, İzmir, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göztepeli taraftarlardan Marmaris ve Bodrum'a yardım eli - Son Dakika


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