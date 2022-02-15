Göztepeli yelkencilerden 6 madalya - Son Dakika

Göztepeli yelken sporcuları, 11-13 Şubat tarihleri arasında Çeşme'de düzenlenen Valilik Kupası'nda 6 madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde 11-13 Şubat tarihleri arasında Valilik Kupası yelken yarışları düzenlendi. Yarışlarda Göztepe Spor Kulübü sporcularından 420 kategorisinde Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı 1'inci, Optimist Genel kategorisinde Ege Ekin 3'üncü, Güz Karadeniz 4'üncü, Optimist Kızlar kategorisinde Defne Isabel Ramirez Zambrano 2'nci ve Simay Canakay 3'üncü olmayı başardı. Böylelikle Göztepeli sporcular toplamda 6 madalya ile yarışları tamamlamış oldu.

Göztepe Spor Kulübü'nün yarışlarda elde edilen başarılar üzerine yayınladığı tebrik mesajında "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)