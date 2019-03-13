Son Dakika Haberleri: Göztepemiz'in Başarıları Arttıkça Kadın Taraftarlar da Artacak"

Göztepemiz'in Başarıları Arttıkça Kadın Taraftarlar da Artacak"

1 saat önce

Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci, Göztepe Spor Kulübünü ziyaret etti.

Göztepemiz'in Başarıları Arttıkça Kadın Taraftarlar da Artacak
Cumhur İttifakı Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci, Göztepe Spor Kulübünü ziyaret etti.

Dereci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'in Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret eden Dereci, Güzelbahçe'de gerçekleştirmeyi planladığı sporla ilgili projeleri anlattı.

Sepil'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Dereci, "Göztepemiz'in başarıları arttıkça gururumuz da, kadın taraftarlar da artacak." ifadelerini kullandı.

Tamamlanmak üzere olan Göztepe Stadı ile ilgili bilgiler veren başkan Mehmet Sepil, Dereci'ye üzerinde isminin yazılı olduğu 35 numaralı Göztepe forması hediye etti.

Dereci, daha sonra kulüp müzesini gezdi.

Bu arada Dereci, hafta sonu oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçını da Doğanlar Stadı'nda tribünden izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Güzelbahçe, Politika
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