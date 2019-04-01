Son Dakika Haberleri: Göztepespor: 24 - Adıyaman Belediyespor: 25

Göztepespor: 24 - Adıyaman Belediyespor: 25

4 dakika önce

Türkiye Hentbol Süper Lig'i 21. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Göztepespor ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, büyük mücadeleye sahne olan maçta rakibini 24-25'lik skorla yenerek Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Göztepespor: 24 - Adıyaman Belediyespor: 25, System.String[]
Türkiye Hentbol Süper Lig'i 21. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Göztepespor ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, büyük mücadeleye sahne olan maçta rakibini 24-25'lik skorla yenerek Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, çok önemli ve çok zorlu bir deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, oyuncularını ve teknik heyeti tebrik etti. Ayrıca, Göztepe ile deplasmanda oynan maçta sakatlanan Adıyaman Belediyesporlu Ersin Aslan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Kulüp Başkanı Dündar, başarılı oyuncunun ayak fibula kemiğinin kırıldığını ve hemen ameliyata alındığını dile getirerek, genç oyuncunun sezonu kapattığı söyledi. Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü de belirten Başkan Aykut Dündar, başarılı oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Adıyaman, Spor
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