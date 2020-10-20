Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti

Geçen cumartesi günü Hindistan'ın Gujarat eyaletinin otuz üç bölgesinden biri olan Banaskantha bölgesinde 12 yaşındaki engellei kıza tecavüz eden kuzeni kızın kafasını kestikten sonra cesedini gölete attı.

Kızın ailesi kızlarının kayıp olduğunu bilgisine bildirdikten sonra kızın gölete atılan başsız cesedi göletin kenarında bulundu.

Bölgede yapılan arama çalışamaları sonrası kızın kesik kafası da gölete yakın bir alanda bulundu. Polis, kızın evine yakın bölgede iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti. Kızın 25 yaşındaki kuzeni Nitin Mali'nin bisikletinde görünce, Mali'yi gözaltına alıp ifadesini aldı. Mali, ifadesinde suçunu itiraf etti. Mali, kuzenine tecavüz ettikten sonra yakalanma korkusu ile kafasını kestiğini söyledi.