AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Gözü dönmüş katil sürüsünü Allah'ın izniyle defederiz. Bizim liderimizdeki cesaret, askerlerimizin Çanakkale ruhuyla bu millete kimse diz çöktüremeyecek." dedi.

Kandemir, Tekirdağ ziyareti kapsamında partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığınca bir otelde düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor dönemlerinden birine şahitlik ettiklerini belirtti.

Askerlerin sınırın öbür tarafında canları pahasına mücadele verdiğini anlatan Kandemir, "Bazı ülkeler 'terörle olan mücadelemizi nasıl baltalarız' onun telaşındalar. Buna rağmen çok güçlü bir liderle, büyük bir gayretle, milletçe bir mücadele veriyoruz. Böyle bir siyasi konjonktürde, bu kadar kesin bir liderlik ve cesaretle başka hiç kimse böyle bir kararı alamazdı." diye konuştu.

"Liderimiz tüm dünyaya bir çağrı yaptı. Derdimiz öldürmek değil, yaşatmak. Böyle bir medeniyetin çocuklarıyız ama bize saldırıyorlar." ifadesini kullanan Kandemir, şöyle devam etti:

"Sınırdaki teşkilatlarımızla her gün konuşuyorum. Gözü dönmüş katil sürüsünü Allah'ın izniyle defederiz. Bizim liderimizdeki cesaret, askerlerimizin Çanakkale ruhuyla bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza gidip gayemizin, mücadelemizin ne olduğunu iyi anlatmamız lazım. Sorumluluk almazsak bu mücadeleyi eksik bırakmış oluruz."

Kandemir daha sonra Kapaklı Belediyesini ziyaret etti.

"Terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kandemir, ardından partisinin Süleymanpaşa ilçe başkanlığı ile belediyeye ziyarette bulundu.

Kandemir, ilçe başkanlığı ziyaretinde, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki mücadelesinin terör ve terör örgütleriyle olduğunu vurgulayan Kandemir, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizim mücadelemizi herkes anlayacak. Bizi anlayan dostlarımız bizi desteklemeye devam edecek. Bizi anlamak istemeyenler de var ama bu bizim kararlılığımıza etki etmeyecek. Kararlılıkla harekatımızı yürüteceğiz. Sınırımızın diğer yanında terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz terörden çok çektik. Son senelerde şükürler olsun olağanüstü bir başarı elde ettik. İçeride nasıl alanlarını daraltıp hareket edemez hale getirdiysek sınırın diğer tarafında da daraltıp, tepelerine inecek ve bu sorunu güvenli bölgenin dışına taşıyacağız."