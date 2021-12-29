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Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika

Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti

29.12.2021 15:14

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşında kalan Güzin Çetin, eşyalarını almak için geldiği evde Turgay Çetin ile tartıştı. Turgay Çetin, tartıştığı Güzin Çetin'i tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

Öğle saatlerinde, Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan sitede meydana gelen olayda eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, kendi evine eşyalarını almak için gelince Turgay Çetin ile karşılaştı. Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı.

Gözü dönmüş koca, eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti

EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Gözü dönmüş koca, eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti

KOMŞUSU, EVE GELMEMESİ İÇİN UYARMIŞ

Polis ekipleri, sitede yaşayanların da ifadelerine başvurdu. İsmi öğrenilemeyen komşu, sabah saatlerinde Güzin Çetin ile telefonda görüştüklerini, eşinin evde olması nedeniyle gelmemesi konusunda uyardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Turgay Çetin, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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