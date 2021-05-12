Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı! - Son Dakika

Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı!

12.05.2021 10:38

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça'yı arayan telefon dolandırıcıları, eşinin bir soygunda gözaltına alındığını ve nedenle ödeme yapması gerektiğini söyleyerek kandırdı. Dolandırıcıların sözlerine inanarak, endişeye kapılan 67 yaşındaki Akça, biriktirdiği 100 bin TL değerindeki altın ve parasını dolandırıcılara teslim etti.

Türkiye'de son dönemde artan telefon dolandırıcılıklarına bir yenisi de Denizli'de eklendi. Pamukkale'de ikamet eden 67 yaşındaki Meryem Akça, dolandırıcıların son kurbanı oldu.

Yıllarca apartman görevlisi olarak çalışan ve 100 bin lira değerinde birikim yapan Akça, parasını ve altınlarını çorabın içerisinde sakladı.

Akça'nın tüm birikimi, 3 Mayıs'ta çalan telefon sonrasında dolandırıcıların eline geçti. Telefonla talihsiz kadına ulaşan dolandırıcılar, bir kuyumcu soygunuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyerek Ahmet Akça'nın bu olayla ilgili gözaltına alındığını, kendisi hakkında da gözaltı işlemi uygulanacağını belirtti.

Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti

"ARAMA YAPACAĞIZ EVDE PARA VAR MI"

Dolandırıcılar, Akça'ya evde arama yapacaklarını ve para olup olmadığını sordu. Korkan Meryem Akça, kısa süre sonra eve gelen dolandırıcıya yıllarca çalışıp biriktirdiği ve çorabın içinde sakladığı yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve parayı teslim etti.

KOCASI EVE DÖNDÜĞÜNDE ERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Meryem Akça, dolandırıldığını camiden dönen Ahmet Akça sayesinde anladı. Akça, eşine 'seni gözaltına almadılar mı' sorusunu yönelttiğini ve eşinin 'hayır' cevabının ardından neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Parayı yıllarca çalışıp biriktirdiğini ve şahısların gereken cezayı almasını isteyen Akça, "Telefonla arayıp, eşimin gözaltına alındığını söylediler. Evde arama yapacaklarını söyleyince inandım. Eve gelen kişiye çorapta sakladığım para ve altınları verdim. Eşim eve gelince gözaltına alınmadığını, camiye gittiğini söyledi. Sonra dolandırıldığımızı anladım. Yıllarca çalışıp biriktirdim. Cezalarını bulsunlar" dedi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eve parayı almaya gelen H.İ. (35) ile ona yardım eden A.A. ve E.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

SÜREKLİ MESAJLA UYARI YAPILIYOR

Diğer tarafından gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse polis ve jandarma, sık sık vatandaşların telefonlarına uyarı mesajı göndererek, "Kendisini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan kişilere inanılmaması" konusunda uyarıda bulunuyor.

Yıllarca çorapta sakladı, gözünü bile kırpmadan dolandırıcılara teslim etti
Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı!

Cep Telefonu, Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı! - Son Dakika


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