Son Dakika Haberleri: Gözü Gibi Baktığı Eşeği Tarafından Yüzü Isırılan Genç Yardım Bekliyor

Gözü Gibi Baktığı Eşeği Tarafından Yüzü Isırılan Genç Yardım Bekliyor

1 saat önce

Gözü gibi baktığı eşeği tarafından yüzü ısırılan genç yardım bekliyor Yanağından parça kopartan eşeğine hala gözü gibi bakan genç adamın tek isteği estetik ameliyatı olmak Durumu olmayan genç adam, yardım edildiği takdirde estetik ameliyatı olup evlenmek istiyorBURSA - Bursa'da 35 yaşındaki...

Gözü gibi baktığı eşeği tarafından yüzü ısırılan genç yardım bekliyor
Yanağından parça kopartan eşeğine hala gözü gibi bakan genç adamın tek isteği estetik ameliyatı olmak
Durumu olmayan genç adam, yardım edildiği takdirde estetik ameliyatı olup evlenmek istiyor

BURSA - Bursa'da 35 yaşındaki bir çiftçi, yıllardır baktığı eşeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Eşeğin ısırması sonucu yanağından kopan parça yerine dikilemeyen genç adamın bir yanağının yarısı yok. Maddi imkansızlık sebebiyle estetik ameliyatı olamayan Bayram Ankur, olaya rağmen eşeğini yanından ayırmazken, eski haline kavuşmanın hayalini kuruyor.
Büyükorhan ilçesinde yaşayan Bayram Ankur, tarlada çalıştığı sırada eşeğinin saldırısına uğradı. Bir anda sahibinin üzerine atlayan eşek yanağını ısırarak koparttı. Ankur, hemen köylüler tarafından çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildi.
Burada yanağından kopan parça yerine dikilemedi,yanağına dikiş atılarak taburcu edildi. 6 ay sonra ameliyat yapılacağı söylenilen genç adam 6 ay sonra gitti fakat ameliyat olamadı. Yanağından et parçası koptuğu için bir yanağının yarısı olmayan genç adam yemek yerken zorluk çekiyor ve yüzünün şekli bozulduğu için evlenemiyor. Ankur, bir an önce estetik ameliyat olmak istiyor.
Ankur'un iki koyunu ve kendini ısıran eşeğinden başka bir şeyi yok. Maddi imkansızlıktan dolayı estetik ameliyat olamayan genç adam, yardım edilmesi takdirde ameliyat olup sağlıklı günlerine kavuşmayı hayal ediyor. Kendisini ısıran eşeği affeden genç adam eşeğini hala besleyip bakıyor.
Yıllardır baktığı eşeğinin bir anda saldırıp yanağından et parçası kopardığını ifade eden Bayram Ankur, "Eşeğimle birlikte tarlaya gittik. Tarlada eşeğim bana saldırıp yere yatırdı ve yanağımdan ısırarak parça koparttı. Beni eşeğimin saldırısından komşularım kurtardı. Nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Yanağımdan parça koptuktan sana ambulansı aradılar. beni ilk önce ilçe devlet hastanesine götürdüler. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. 6 ay sonra ameliyat yapacağız dediler, 6 ay geçti gittik ameliyat yapmadılar. Yemek yerken ve bir şey içerken çok zorluk çekiyorum. Beni ısıran eşeğe hala bakıyorum. Yüzümün şekli bozulduğu için kısmet bulup evlenemedim. Maddi durumum olmadığı için estetik ameliyatta olamadım. Hayırseverlerden yardım gelirse estetik ameliyat olup sağlıklı günlerime kavuşmayı istiyorum" dedi.
Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, "Bu çocuk fakirlikten ameliyat olamıyor. Aile çok fakir sadece bir eşeği ve iki koyunu var başka kimseleri yok, hasta annesiyle birlikte yaşıyorlar. Yardım geldiği takdirde sağlığına kavuşup evlenecek" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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