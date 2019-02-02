Gözü Kapalı Alışveriş! ?????
33 dakika önce
Sizler için yine bir alışveriş videosu çektim ama bu diğerlerinden baya farklı, gözlerim bağlı ve hiçbir yeri görmeden alışveriş yaptım ve sonra aldıklarımı denedim! Gelin bakalım gözü kapalı alışverişte neler yaşadım birlikte görelim. Umarım keyifle izlersiniz!
Sizler için yine bir alışveriş videosu çektim ama bu diğerlerinden baya farklı, gözlerim bağlı ve hiçbir yeri görmeden alışveriş yaptım ve sonra aldıklarımı denedim! Gelin bakalım gözü kapalı alışverişte neler yaşadım birlikte görelim. Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube
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