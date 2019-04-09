Son Dakika Haberleri: Gözü Kapalı Kozmetik Alışverişi! ???????

Gözü Kapalı Kozmetik Alışverişi! ???????

1 saat önce

Bu defa gözü kapalı kozmetik alışverişine çıktım ve sonra aldığım ürünlerle makyaj yaptım. Ben hem alışveriş ve sonrasında çok eğlendim, umarım sizlerde keyifle izlersiniz!

Bu defa gözü kapalı kozmetik alışverişine çıktım ve sonra aldığım ürünlerle makyaj yaptım. Ben hem alışveriş ve sonrasında çok eğlendim, umarım sizlerde keyifle izlersiniz!
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: Youtube
Makyaj, Genel
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