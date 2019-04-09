Gözü Kapalı Kozmetik Alışverişi! ???????
1 saat önce
Bu defa gözü kapalı kozmetik alışverişine çıktım ve sonra aldığım ürünlerle makyaj yaptım. Ben hem alışveriş ve sonrasında çok eğlendim, umarım sizlerde keyifle izlersiniz!
Bu defa gözü kapalı kozmetik alışverişine çıktım ve sonra aldığım ürünlerle makyaj yaptım. Ben hem alışveriş ve sonrasında çok eğlendim, umarım sizlerde keyifle izlersiniz!
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: Youtube
CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
Dilan Çiçek Deniz, Duygusal Mesajıyla Çukur Dizisine Veda Etti!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu