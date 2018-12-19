Gözü Kapalı Sephora Alışverişi | Sebile Ölmez
2 saat önce
Challenge videolarını en az sizin kadar çok seviyorum.
Challenge videolarını en az sizin kadar çok seviyorum. Bu videoyu https://www.instagram.com/kondfilm/
'le hazırladık. Çekim açısından biraz değişik olsun istedik. Umarım seversiniz. Beni desteklemek için videoyu like ederseniz çok mutlu olurum. Aşağıda satın aldığım ürün listesini bulabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 Kaynak: Youtube
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