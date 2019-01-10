Son Dakika Haberleri: Gözü Yaşlı Aile Kaybolan Çocuklarını Arıyor

Gözü Yaşlı Aile Kaybolan Çocuklarını Arıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 yaşındaki Seydi Taşdemir'den 2 gündür haber alamayan ailesi gözyaşları içerisinde çocuklarını arıyor.

Gözü Yaşlı Aile Kaybolan Çocuklarını Arıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 yaşındaki Seydi Taşdemir'den 2 gündür haber alamayan ailesi gözyaşları içerisinde çocuklarını arıyor.

Besni ilçesi Aşağı Sarhan Mahallesi'nde ikamet eden ve serbest meslek yaparak geçimini sağlayan İbrahim Taşdemir'in Seydi Taşdemir (17) isimli oğlu, dün sabah saatlerinde işe gidiyorum diyerek evden çıktı. Evden ayrılan ve bir daha da geri dönmeyen Seydi Taşdemir'den haber alamayan baba İbrahim ve anne Lilay Taşdemir durumu polise bildirdi.

Oğlunu her yerde arayan baba İbrahim Taşdemir, "Oğlum Seydi Taşdemir, dün sabah işe gidiyorum diyerek evden çıktı. Daha sonra ustası beni arayarak oğlumun iş yerine gitmediğini söyledi. Akşama kadar oğlumu aradım ve bulamayınca emniyete haber verdim. Emniyet müdürlüğü ekipleri ile birlikte sabaha kadar oğlumu aradık fakat bulamadık. Oğlumun bir an önce eve gelmesini istiyorum. Oğlumu görenlerin emniyete ve bize haber vermesini istiyorum" dedi.

Acılı anne Lilay Taşdemir ise "Oğlum Seydi, kimseyi aramıyorsan anneni ara. Seni çok seviyorum oğlum. Hasta olduğumu biliyorsun, ne olur evine dön. Ben dayanamam. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Her yere baktım, sabahlara kadar seni aradım. Kapı her çalındığında sen geldin sanarak kapıya koşuyorum. Sesimi duyanlardan rica ediyorum. Ne olur bir bilgi versinler. Dünden beri dayanamıyorum. Ne olur oğlum, kimse sana bir şey demiyor, evine dön. Çok kötü durumdayım ne olur annem gel" şeklinde konuştu.

Seydi Taşdemir'in 9 yaşındaki kardeşi de ağabeyine seslenerek, "Abi bir an önce evimize dönmeni istiyorum, yuvamıza dönmeni istiyorum, seni çok özledim, lütfen evimize geri dön" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

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