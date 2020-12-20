Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor - Son Dakika

Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor

20.12.2020 14:37

Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor Kayıp olan epilepsi hastası gencin babası yardım isterken gözyaşlarını tutamadı Baba Savaş Güneysu: "En çok oğlumun epilepsi hastalığından korkuyoruz" Kayseri'de Cuma günü gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı...

Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor

Kayıp olan epilepsi hastası gencin babası yardım isterken gözyaşlarını tutamadı

Baba Savaş Güneysu: "En çok oğlumun epilepsi hastalığından korkuyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de Cuma günü gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Onur Güneysu'nun babası Savaş Güneysu, oğlunun bulunması için yardım isterken gözyaşlarını tutamadı. Oğluna defalarca mesaj gönderen ama cevap alamayan gözü yaşlı baba, "En çok oğlumun epilepsi hastalığından korkuyoruz" dedi.

Oğlunun evdeki herkes uyuduktan sonra evden çıktığını ve haber alamadıklarını söyleyen Savaş Güneysu, "Her ailede olduğu gibi bizim de ufak tefek sorunlarımız var. Kendisiyle hiç konuşmadım, annesi ile konuştum. Biraz sinirliydim ve biraz bağırdım ama sabah kalktığımızda oğlumuz yoktu. Gece gittiğini düşünüyoruz. Saat kaçta çıktığını tam olarak bilmiyoruz. 3 gündür de kendisinden haber alamıyoruz. Oğlumun epilepsisi var zaten en çok korktuğum şey de hastalığı. Bir başkası anlamaz dilinden. İlacını alması için biz haber veriyorduk, bazen umursamıyordu ya da hatırlayamıyordu. Biz ilacını kullanmasını sağlıyorduk. 10 gün kadar önce de bir kriz geçirdi ve hastaneye götürdüm. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Paylaşamayacağımız, aramızda büyük bir sıkıntı olacak bir şeyimiz olmadı ama şu an için haber alamıyoruz ve merak ediyoruz oğlumuzu" dedi.

Baba Savaş Güneysu, oğlunun sağlığından endişeli olduklarını ve telefondan da olsa irtibat kurmak istediklerini söyleyerek, "Oğlum sarışın 1.73 boylarında ve 75-80 kilo ağırlığında. Siyah ayakkabıları var, üzerinde füme renk montu var. Saçları kısa kesimli. Görenlerin Allah rızası için polise ya da bize haber vermesini istiyorum. Eğer bize bir haber ulaştırırlarsa ya da nerede olduğunu bilirsek, nerede arayacağımızı bilirsek biz de yanına gideriz ya da emniyet güçlerine haber veririz. Oğlumla telefonla da olsa bir şekilde diyaloğa geçersek, sağlığından sıhhatinden emin olursak bizim için çok iyi olur. Yardımcı olacak herkesten Allah razı olsun. Bize yardımcı olurlarsa da çok seviniriz" ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor
Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor
Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor
Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor

Kayseri, Güneysu, Savaş, Cuma, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gözü yaşlı baba 3 gündür kayıp olan oğlunu arıyor - Son Dakika


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