"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı' sergisi açıldı - Son Dakika

"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı

6 saat önce

Ressam Kamuran Kardaş'ın ilk kişisel sergisi "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.

Ressam Kamuran Kardaş'ın ilk kişisel sergisi "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Serginin tanıtım yazısında 'Size renklerin dilini anlatmayı vadediyorum, ruhumdan akan renklerin.' diyorsunuz. Sergiyi gezdiğimde vaadinizi fazlasıyla yerine getirdiğinizi gördüm." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her zaman amatör ve profesyonel sanatçıları desteklediklerini söyleyen Yavuz, "Özellikle son 17 yılda ülkemizdeki bütün sanat kurumlarının çok başarılı işlere imza atmasına ön ayak olduk, daha iyilerini yapmaya da sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bunun yanında özel sektörün de kültür sanat alanında yaptığı faaliyetleri çok önemli görüyoruz. Bu yüzden Albaraka Sanat'a bu çalışmasından ötürü ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk kişisel sergisine dair AA muhabirine konuşan ressam Kardaş da sanatın insan tekamülündeki en büyük vasıtalardan birisi olduğunu dile getirerek, amacının da güzeli ortaya çıkarmak olduğunu anlattı.

Resim sanatına çocukluğundan beri amatör çizimlerle başladığını aktaran Kardaş, 4 yıldır ciddi bir emek harcadığını ve profesyonel olarak kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Kardaş, "Gözüm, gönlüm, ruhum ve renklerin dansı" sergisinde 65 eserin yer aldığına işaret ederek, "Bu sergi tek bir tema etrafında bir araya getirilmedi. Daha çok kişisel hayatım ve gözlemlerim sonucu olarak sanata dair hisselerimin tuvale yansıdığı karma bir seçki olarak ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için dünya kadınlarını çalıştığım bir başka hazırlığın içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Kardaş'ın hocası ressam Cevad Süleymanpur ise Kamuran Kardaş'la 4 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Kendisine has bir karaktere sahip oldu ve bununla resimlerinde bir bütünlük oluşturdu. Birlikte çalıştığımız süre boyunca kendisinin çok büyük bir gelişim sergilediğini söyleyebilirim. Bu sergisinden ötürü de tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi, 26 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Özgül Özkan Yavuz, Albaraka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteli kız öğrenciler, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven üreterek yürekleri ısıtıyor
İmar barışına başvuranlar dikkat! Ödemeler için son 10 gün Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma: 304 noktada sondaj yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:34 Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:30 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanının aracına ateş açıldığı iddiası - Son Dakika
00:29 Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması - Son Dakika
00:29 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
00:28 ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]