Son Dakika Haberleri: "Gözümü açtığımda hastanedeydim"
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"Gözümü açtığımda hastanedeydim"

1 saat önce

Edirne'de 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği, 30'unun yaralandığı kazayı yaralı düzensiz göçmen ve görgü tanıkları anlattı.

Edirne'de 10 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği, 30'unun yaralandığı kazayı yaralı düzensiz göçmen ve görgü tanıkları anlattı.
Yük ve eşya taşınmak üzere dizayn edilmiş kapalı kasa panelvana doldurulan düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç, Meriç ilçesinde kaza yapmış, 10 düzensiz göçmen yaşamını yitirmiş, araç sürücüsünün de aralarında olduğu 30 kişi ise yaralanmıştı.
Yaralıların çoğu çevre ilçeler ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
"Şoför hızlı gidiyordu"
Kazada yaralanan düzensiz göçmenlerden Pakistanlı Şerjat Kuram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü sonrası araçlarının devrildiğini söyledi.
Kaza anını bayıldığı için hatırlamadığını anlatan Kuram, "Aracın kasası tamamen dolu olduğu için nefes almakta zorlanıyorduk. Şoför çok hızlı gidiyordu. Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Herkes savruldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.
Esnaf kapıyı balyozlarla açmış
Kaza yerinin karşısında iş yeri bulunan esnaf Nazım Deniz de kazanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini aktardı.

Kapıyı çevredeki esnaf ile kendilerinin açtığını ifade eden Deniz, "Ben geldiğimde olay olmuştu. Arkadaşlar balyoz ve baltayla arka kapıyı açtı. Ölüler ve yaralılar vardı. Çok kalabalıktı aracın içerisi. Polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma, sağlık görevlileri geldi." diye konuştu.

Meriç ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Engin Er de hemen her gün Meriç ilçesinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına şahit olduklarını kaydetti.

Kazanın erken saatlerde olduğunu dile getiren Er, "Yaralılar ve ölüler vardı. Bu bölgede sık sık göçmen olayı oluyor. ya deniz ya da kara yoluyla yurt dışına geçmeye çalışıyorlar. Her gün mülteci var. Jandarma kontrolünden kaçarken, duvara çarpmış araç. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Meriç, Edirne, Güncel
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